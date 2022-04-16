مخاوف من وجود أسلحة نووية على متن سفينة "موسكفا" الروسية الغارقة

المصدر: إعداد: سمير سعيد

هناك مخاوف من احتمال وجود أسلحة نووية على متن السفينة الروسية موسكفا التي غرقت في البحر الأسود.

ووفقاً لموقع "تيكر نيوز"، تأتي المخاوف بسبب أن طراد "موسكفا" كانت تحمل على متنها صواريخ P-1000 "فولكان" المضادة للسفن، والتي يمكن أن تحمل رأسًا نوويًا.

ودفع غرق الطراد "موسكفا"، روسيا إلى شن هجوم انتقامي ضد مصنع أسلحة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع إنها استهدفت مصنع "فيزار" على أطراف كييف، والذي تقول إنه يصنع صواريخ نبتون المضادة للسفن.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة المتحدة أيضًا عن خطط لإرسال صواريخ هاربون المضادة للسفن الحربية إلى كييف.

وتُرك موسكفا - رمز القوة العسكرية الروسية البالغ من العمر 40 عامًا - حطامًا مشتعلًا بعد تعرضه لصاروخين مباشرين.

وغرق الطراد أثناء سحبه إلى شبه جزيرة القرم لإصلاحها.

وتزعم أوكرانيا أن قائد موسكفا قتل في هجوم صاروخي.

وقال مستشار وزارة الداخلية أنطون جيراشينكو، في كييف، إنه "توفي خلال انفجار وحريق على متن السفينة الرئيسية السابقة لأسطول البحر الأسود التابع للاتحاد الروسي".

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