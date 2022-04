بايدن: نعم أنا مستعد لزيارة كييف

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن استعداده لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال بايدن اليوم الخميس، في قاعدة أندروز الجوية في ماريلاند، قبل استقلال الطائرة الرئاسية، ردا على سؤال صحفي عما إذا كانت إدارته تنوي إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى أوكرانيا: "نعم، نتخذ هذا القرار الآن".

وردا على سؤال بشأن هذا المسؤول، توجه بايدن إلى الصحفية السائلة بسؤال مضاد: "هل أنتم مستعدون للذهاب؟".

وردت الصحفية على ذلك بسؤال: "وهل أنت مستعد؟"، وقال بايدن: "نعم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيها بايدن اهتمامه بمثل هذه الزيارة، لكن مدى جديته لم تتضح بعد.

وامتنع الرئيس الأميركي عن زيارة كييف خلال جولته الأوروبية الأخيرة أواخر مارس الماضي والتي شملت خصوصا بولندا المجاورة حيث التقى بلاجئين أوكرانيين.

