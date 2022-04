ممثل سعودي يسخر من الرئيس الأميركي في فيديو يلقى انتشاراً في الولايات المتحدة

تداول رواد موقع "تويتر" مقطع فيديو للممثل السعودي خالد الفراج يقلد فيه الرئيس الأميركي جو بايدن، في مشهد ساخر يشبه بايدن بشخص تائه ونائم وذاكرته ضعيفة.

وتفاعل الفراج مع تعليقات المغردين عبر حسابه على "تويتر"، وردا على تغريدة من شخص يدعى غريغ برايس عن أن قناة سعودية تسخر من بايدن وكامالا هاريس، قال الفراج: "لدينا المزيد من النكات إذا أردت"، مضيفا: "شكلنا بنصير عالميين يا عيال".

ثم قال الفراج في تغريدة أخرى: "إذا أعجبكم يمكننا تصوير الجزء الثاني".

وتداول مغردون من الولايات المتحدة المقطع بشكل كبير، واعتبر أحدهم أن المشهد مضحك أكثر من البرنامج الكوميدي الأمريكي saturday night live.

وقال آخر: " لأول مرة أرى التلفزيون السعودي يسخر من الإدارة الأميركية".

وجاء المقطع الذي قدمه الفراج ضمن الجزء الثاني من مسلسل "ستوديو 22" الكوميدي. وحقق المقطع الكثير من المشاهدات عبر حسابات مختلفة منها أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر حساب شخص واحد فقط في حوالي 10 ساعات.

We have many other jokes if you wish 😅😅

شكلنا بنصير عالميين يا عيال ✌️#استديو_22 #جو_بايدن https://t.co/omJHSXBGCQ