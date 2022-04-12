المبعوث الأممي لليمن: هناك فرصة لتحويل الهدنة المؤقتة إلى تسوية سياسية

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

واصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مشاوراته في صنعاء لليوم الثاني على التوالي، وقال إن هناك فرصة لتثبيت الهدنة المؤقتة وتحويلها إلى وقف إطلاق نار شامل وصولاً إلى تسوية سياسية سلمية، مؤكداً أن الشعب اليمني يستحق كل الدعم بعد المعاناة التي عانى منها.

وأوضحت مصادر في صنعاء أن الميليشيات الحوثية تضع عراقيل أمام استمرار الهدنة، وواصلت خروقاتها للهدنة الأممية، في جبهات القتال بمحافظات تعز والحديدة وحجّة والجوف ومأرب.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فإن قوات الجيش اليمني رصدت 81 خرقًا جديداً ارتكبتها الميليشيات خلال الساعات الماضية، تنوّعت بين محاولات تسلل في محور حيس بالحديدة، وفي جبهة الفليحة جنوب مأرب، واستحداث مواقع في جبال هيلان ونصب منصات إطلاق صواريخ باليستية.

وفي الساحل الغربي، أكد الناطق باسم القوات المشتركة وضاح الدبيش تصدي القوات لهجوم حوثي واسع باتجاه محور حيس، وتكبيد الحوثيين خسائر كبيرة.

وفي لحج قال الناطق باسم جبهة القبيطة علي منتصر القباطي إن الميليشيات واصلت خروقاتها للهدنة وقامت بإرسال تعزيزات قتالية وأسلحة ثقيلة إلى مناطق عدة، وواصلت بناء المتارس وحفر الخنادق.

وفي صنعاء، أكدت مصادر مطلعة، قيام الحوثيين بنقل صواريخ ومسيرات من قاعدة الديلمي الجوية قرب مطار صنعاء، نحو جبهات متفرقة في صعدة والجوف ومأرب وحجة، فيما أصيبت امرأتين بجروح إحداهن إصابتها بليغة نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحوثيين في مديرية نهم.

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