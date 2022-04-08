جمال مبارك "سعيد" بحكم أوروبي بشأن أموال أسرته

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال، جمال، نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، إنه "سعيد" بحكم محكمة العدل الأوربية التي أكدت أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على أسرته على مدى السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية".

وأضاف جمال مبارك أن "أسرته عانت من أضرار بالغة من سمعتها بسبب العقوبات الأوروبية"، مشيرا إلى أن "أسرته تلقت مبلغا كبيرا من مجلس الاتحاد الأوربي بمثابة استرداد للمصروفات القانونية على النحو الذي أمرت به محكمة العدل الأوربية"، وتوقع تلقي المزيد من الأموال.

وقالت شركة كارتر روك للمحاماة البريطانية التي تمثل الدفاع عن أسرة مبارك، في بيان لها إن محكمة العدل الأوروبية "أقرت اليوم بشكل قاطع بأن جميع العقوبات التي اتخذت ضد أفراد عائلة مبارك لم تكن قانونية من البداية".

وجمدت أموال وأصول للرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأرملته سوزان مبارك وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، في أعقاب ثورة يناير 2011.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت، الأربعاء، قرارا بإلغاء تجميد أصول وأموال مبارك وأسرته، كما ألزمت المحكمة أيضا الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها العائلة، وطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بالأسرة.

وأكدت المحكمة الأوروبية في حيثياتها "عدم شرعية عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تم رفعها بالكامل بالفعل، والتي كانت قد فرضت على مبارك وعائلته".

وأوضحت المحكمة، أن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أسرة مبارك كانت غير قانونية من البداية، منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقدا من الزمان.

يذكر أن محكمة العدل الأوروبية قضت في ديسمبر عام 2020 بإلغاء أحكام سابقة وقرارات بتجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

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