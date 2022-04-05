زيلينسكي يطالب مجلس الأمن الدولي بمحاسبة روسيا وتقديم ضمانات لأوكرانيا

المصدر: إعداد: سمير سعيد

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه يوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني: "أين الأمن الذي على مجلس الأمن أن يضمنه؟ إنه غير موجود. على الرغم من وجود مجلس أمن. فأين السلام إذن؟ ما هي تلك الضمانات التي تحتاج الأمم المتحدة إلى ضمانها؟" سأل في خطابه.

وفي حديثه من خلال مترجم، شدد على أن مساءلة روسيا "يجب أن تكون حتمية".

وقال "أود أن أذكرك بالمادة 1، الفصل 1 من ميثاق الأمم المتحدة. ما هو هدف منظمتنا؟ الغرض منها هو الحفاظ على السلام". "والآن تم انتهاك ميثاق الأمم المتحدة حرفياً، بدءا من المادة 1".

ووصف زيلينسكي الإجراءات الروسية بأنها "جرائم حرب"، وقال "أنا متأكد من أن كل دولة عضو في الأمم المتحدة يجب أن تكون مهتمة بالتحقيق في جرائم الحرب وبمعاقبة مجرمي الحرب. من أجل ماذا؟ من أجل المعاقبة ولكل من يعتبرون أنفسهم مميزين ويعتقدون أنه يمكنهم الإفلات من أي شيء ".

وحث مجلس الأمن الدولي على "أن يظهر لكل مجرمي الحرب المحتملين الآخرين في العالم كيف سيتم معاقبتهم إذا تمت معاقبة أكبرهم (روسيا)".

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