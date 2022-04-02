رئيس وزراء باكستان يلمح إلى إمكانية رفض نتيجة تصويت حجب الثقة عنه

المصدر: إسلام أباد - رويترز

ألمح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم السبت إلى أنه قد يرفض نتيجة تصويت للإطاحة به، زاعما أنه إجراء يتم بتنسيق من الولايات المتحدة.

وتقول أحزاب المعارضة إن خان فشل في إنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا وفي الوفاء بوعوده بجعل حكومته أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة. وقدمت الأحزاب اقتراحا بحجب الثقة عنه من المقرر التصويت عليه غدا الأحد.

وقال خان لمجموعة مختارة من الصحافيين الأجانب في مكتبه "كيف يمكنني قبول النتيجة في حين أن العملية برمتها فقدت مصداقيتها؟... الديمقراطية تعمل استنادا إلى قوة أخلاقية. ماذا تبقى من تلك القوة الأخلاقية بعد هذا التواطؤ؟"

وأضاف "التحرك للإطاحة بي هو تدخل سافر من الولايات المتحدة في السياسة الداخلية"، واصفا ذلك بأنه محاولة "لتغيير النظام".

وفقد خان بالفعل الغالبية البرلمانية التي يتمتع بها بعد أن انسحب حلفاء رئيسيون من حكومته الائتلافية وانضموا إلى المعارضة.

وقبل تلك التصريحات بساعات، قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا إن بلاده تسعى لتوسيع علاقاتها مع واشنطن.

ومنذ أن تولى منصبه، لم يتواصل الرئيس الأميركي جو بايدن مع خان، لكن البيت الأبيض نفى أنه يسعى للإطاحة به.

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