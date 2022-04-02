بايدن يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

هنأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم السبت، المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان الكريم.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه الرسمي  عبر تويتر: "مع حلول هلال الشهر، أرسل أنا وجيل (زوجته) أطيب تمنياتنا للمجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضاف الرئيس الأميركي "نتمنى لكم ولأحبائكم شهرًا مباركًا ومزدهرًا. رمضان كريم".

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