بايدن يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم السبت، المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان الكريم.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: "مع حلول هلال الشهر، أرسل أنا وجيل (زوجته) أطيب تمنياتنا للمجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضاف الرئيس الأميركي "نتمنى لكم ولأحبائكم شهرًا مباركًا ومزدهرًا. رمضان كريم".

Jill and I extend our best wishes to Muslim communities here in the United States and around the world on the beginning of Ramadan. From the People’s House to your own homes, we wish you and your loved ones a blessed and prosperous month. Ramadan Kareem!