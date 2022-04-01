اليمن.. الميليشيات تصعد في جبهات مأرب وحجة وتعز

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أعلنت قوات الشرعية اليمنية، أنها افشلت هجمات شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم الجمعة، في المحورين الرملي والجبلي جنوب مأرب، مشيرة في بيان لها على "تويتر" إلى أن القوات أفشلت هجمات حوثية واسعة جنوب مأرب منذ مساء أمس وفجر اليوم الجمعة.

وأوضحت أن الميليشيات لم تلتزم بالهدنة المعلنة من التحالف العربي، وواصلت هجماتها على جنوب مأرب، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، ما دفع القوات للتصدي لها وتكبيدها خسائر كبيرة.

وأكدت إسقاط دفاعات الجيش لطائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه مواقع الجيش في محيط معسكر "ام ريش" جنوب مأرب.

وفي حين أشار رئيس هيئة اركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز، إلى التزام القوات اليمنية والقبائل بوقف إطلاق النار، أكد استمرار خروقات الحوثيين وشن هجماتها على مأرب وحجة وتعز.

من جانبه، أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، التزامه بوقف العمليات القتالية بالداخل اليمني استجابة لطلب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نافيا تنفيذ أي عمليات في الداخل اليمني منذ بدء سريان وقف إطلاق النار فجر الأربعاء الماضي.

في الأثناء، أكدت مصادر محلية في مأرب أن الميليشيات أرسلت تعزيزات كبيرة خلال اليومين الماضيين إلى جبهات مأرب الغربية والجنوبية والشمالية الغربية، تضم دبابات وعربات مدرعة، وقاموا باستحداث مواقع جديدة في مديريات رغوان ومدغل وصرواح والجوبة.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات نقلوا أسلحة إلى مخازن تم انشاؤها في تلك المديريات، بينها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، وذخائر متنوعة، لافتة إلى أن التعزيزات الحوثية تمركزت في محيط المشجح والكسارة في صرواح، والعلم في رغوان، والجدعان ومحيط محزام ماس في مدغل، وفي وادي ذنة شرق الجوبة.

وفي الحديدة، أكدت مصادر مطلعة، تسلم الحوثيين شحنة أسلحة جديدة عبر ميناء الحديدة بينها صواريخ باليستية وصواريخ حرارية وقناصات برجنيف وأجهزة اتصالات و22 سيارة اسعاف، تم نقلها باتجاه صنعاء وصعدة.

وفي تعز، تواصلت المواجهات المتقطعة بين الجانبين فجر اليوم، في جبهات شرق المدينة، وجبهة الشقب شرق صبر، وفقا لمصادر ميدانية، مؤكدة استمرار تبادل القصف المدفعي وبالأسلحة الرشاشة بين الجانبين في جبهتي "كلابة والصفاء" شرق المدينة، ما خلف سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وفي صنعاء، لقي القيادي الحوثي العميد حسين أحمد الأضرعي، مع أربعة من مرافقيه، في هجوم شنه مسلحون اثناء مرور مركبته في طريق "جدر" شرق مطار صنعاء شمال العاصمة.

وتوقع مصدر مقرب من الحوثيين ان تكون العملية في إطار التصفيات التي تشهدها صفوف الجماعة، في ظل استمرار الصراع بين الحوثيين المنتمين لمحافظة صعدة، ونظرائهم المنتمين لصنعاء وذمار وعمران.

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