ورقة على طاولة بايدن في بروكسل تثير استهجان الصحفيين ! .. فيديو

تداول نشطاء على منصة "تويتر" مقطعي فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأول كان حول ورقة أمامه لأسماء صحفيين ممن سيستقبل منهم الأسئلة والثاني تضمن عبارة "روسيا وأوكرانيا سلة خبز أوروبا"، وذلك خلال مؤتمره الصحفي على هامش اجتماعات بروكسل.

وعلق الأكاديمي السعودي، أحمد الفراج على مقطع الفيديو الذي أعاد نشره على "تويتر"، قائلا: "الإعلام الأمريكي الحرّ جدا جدا لا يرى في ذلك مشكلة.. بايدن يقرأ من ورقة أسماء الصحفيين الذي تم تحديدهم سلفا ليطرحوا أسئلة، ما يعني أنه تم إعداد الأسئلة والتدريب على الأجوبة سلفا.. لا أذكر أن هذا حدث مع أي رئيس أمريكي آخر".

كما تداول نشطاء تصريحات بايدن في مقطع الفيديو الثاني التي قال فيها: "فيما يتعلق بنقص الغذاء، سيكون هذا حقيقيا، ثمن هذه العقوبات (على روسيا) ليس فقط على روسيا بل على العديد من الدول أيضا من الدول الأوروبية وبلدنا أيضا"، مضيفا: ".. لأن روسيا وأوكرانيا تعتبران سلة الخبز بأوروبا فيما يتعلق بالقمح على سبيل المثال، عقدنا حديثا مطولا في قمة السبع مع كل من.. الولايات المتحدة التي تعتبر ثالث أكبر منتج للقمح بالعالم بالإضافة على كندا التي تعتبر أيضا منتجا رئيسيا وتحدثنا كيف يمكننا زيادة وتغطية نقص الغذاء بصورة سريعة"، وفق "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وصل إلى بروكسل في زيارة وُصفت بأنها تهدف إلى تعزيز وحدة الغربيين، لحضور 3 قمم لحلف الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، والتي ستركز على الأزمة والحرب في أوكرانيا.

Joe Biden is calling on reporters for questions from a list that has been given to him. pic.twitter.com/x6FMt7MPZx