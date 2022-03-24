رئيس الوزراء التشيكي: بوتين سيؤسس اتحادًا سوفيتيًا جديدًا إذا لم نوقفه الآن

المصدر: إعداد: سمير سعيد

قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، لصحيفة "ديلي بيست" إن الحلفاء الغربيين بحاجة إلى دفع المزيد من الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات إلى أوكرانيا لوقف التقدم الروسي.

لدى بيتر فيالا ذكريات مبكرة قوية عن الدبابات. في أغسطس من عام 1968 ، غزا الجيش السوفيتي تشيكوسلوفاكيا وسحق انتفاضة ضد الحكم الدكتاتوري للاتحاد السوفيتي. وقتل أكثر من 100 شخص في الشارع أثناء مقاومة الجنود.

في ذلك الوقت، كان فيالا يبلغ من العمر 4 سنوات فقط، لكنه لا يزال يتذكر صدمة والديه، والتي استمرت لفترة طويلة بعد انسحاب الجنود السوفييت إلى ثكناتهم القريبة.

الآن، فيالا يبلغ من العمر 57 عامًا ورئيس وزراء جمهورية التشيك، التي انفصلت بسلام عن سلوفاكيا في عام 1993. الغزو السوفيتي الذي دخل التاريخ باسم "ربيع براغ" جعل فيالا يقظاً للغاية عندما يتعلق الأمر بروسيا.

لهذا السبب لم يتردد فيالا عندما طرحت فكرة الذهاب إلى كييف التي مزقتها الحرب للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة الاتحاد الأوروبي في فرساي.

" قال فيالا في مقابلة حصرية مع ديلي بيست: رأيت الدبابات السوفيتية في شوارع براغ وأعلم جيدًا ما فعلته ببلدي على مدار عشرين عامًا. لا أريد أن أرى الدبابات الروسية هنا أو في أي مكان آخر في أوروبا مرة أخرى".

وأضاف: "إذا لم نهزمه (بوتين) فلن يتوقف في أوكرانيا. سوف يواصل تحركاته وسيعيد إنشاء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية".

في الأسبوع الماضي، سافر ثلاثة من رؤساء وزراء الناتو بالقطار إلى كييف لإظهار دعمهم لزيلينسكي شخصيًا. انضم رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي ورئيس الوزراء السلوفيني يانيز جانشا إلى فيالا في رحلة غير عادية للغاية إلى منطقة حرب.

لقد كانت رحلة متوترة. انفجرت صفارات الإنذار أثناء توقف القطار بالقرب من بلدة لفيف غرب أوكرانيا ، محذرة الجميع من هجوم صاروخي روسي وشيك.

وصلوا إلى كييف سالمين وتم نقلهم في قافلة من السيارات إلى منشأة تشبه المخبأ حيث التقى بهم زيلينسكي. قال سمولكا إنها كانت أشبه بمدينة أشباح، وأن هناك العديد من نقاط التفتيش والحواجز داخل المدينة. وقد التقط الوفد لمحات عن المباني السكنية المتضررة التي أصيبت بقذائف أو صواريخ روسية.

يعترف فيالا أنه بدأ يشعر بالعاطفة عندما شاهد حجم الدمار. لقد رأى بعض خطابات زيلينسكي أمام البرلمانات الأوروبية والبريطانية والكونغرس الأميركي، وشعر بالتأثر.

عاد فيالا إلى براغ بأولوية واحدة عاجلة - تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، وخاصة الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات. قال فيالا: "إذا كان لديهم [الأوكرانيون] ما يكفي من هذه الأسلحة ، فيمكنهم إنشاء منطقة حظر طيران خاصة بهم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news