روسيا: يمكن التراجع عن قرار حظر "ميتا" حال تصحيح الانتهاكات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن نائب رئيس لجنة ​مجلس الدوما الروسي​ لسياسة المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات، انطون غوريلكين، عزم بلاده إمكانية التراجع عن قرار حظر ​ميتا​ في ​روسيا​ في حال قامت الشركة بتصحيح الانتهاكات المرتكبة بحقها.

وأوضح أن "حكم المحكمة بحظر عمليات ميتا في روسيا بما في ذلك شبكاتها الاجتماعية على ​فيسبوك​ و​انستغرام​ يمكن إلغاؤه إذا اعترفت الشركة رسميا بالانتهاكات وقامت بتصحيحها، وسيتعين على ميتا بالمقابل رفع الحظر عن حسابات وسائل الإعلام الروسية والشخصيات العامة والعودة إلى الالتزام بمبدأ الحياد".

وكان ​القضاء​ الروسي حظر في وقت سابق اليوم تطبيقي فيسبوك وانستغرام في روسيا بسبب أنشطتهما المتطرفة وجاء ذلك بعد أن أعلنت محكمة تفيرسكوى في ​موسكو​ تنفيذ الحكم بحق التطبيقين التابعين لشركة ميتا الأميركية على الفور.

وميتا هي الشركة الأم لفيسبوك وانستغرام ولا يتأثر تطبيق المراسلة ​واتساب​ المملوك أيضاً من الشركة بهذا الإجراء لأن المحكمة ارتأت أنه لا يستخدم كوسيلة لنشر معلومات للجمهور.

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