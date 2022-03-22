روسيا: يمكن التراجع عن قرار حظر "ميتا" حال تصحيح الانتهاكات
أعلن نائب رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لسياسة المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات، انطون غوريلكين، عزم بلاده إمكانية التراجع عن قرار حظر ميتا في روسيا في حال قامت الشركة بتصحيح الانتهاكات المرتكبة بحقها.
وأوضح أن "حكم المحكمة بحظر عمليات ميتا في روسيا بما في ذلك شبكاتها الاجتماعية على فيسبوك وانستغرام يمكن إلغاؤه إذا اعترفت الشركة رسميا بالانتهاكات وقامت بتصحيحها، وسيتعين على ميتا بالمقابل رفع الحظر عن حسابات وسائل الإعلام الروسية والشخصيات العامة والعودة إلى الالتزام بمبدأ الحياد".
وكان القضاء الروسي حظر في وقت سابق اليوم تطبيقي فيسبوك وانستغرام في روسيا بسبب أنشطتهما المتطرفة وجاء ذلك بعد أن أعلنت محكمة تفيرسكوى في موسكو تنفيذ الحكم بحق التطبيقين التابعين لشركة ميتا الأميركية على الفور.
وميتا هي الشركة الأم لفيسبوك وانستغرام ولا يتأثر تطبيق المراسلة واتساب المملوك أيضاً من الشركة بهذا الإجراء لأن المحكمة ارتأت أنه لا يستخدم كوسيلة لنشر معلومات للجمهور.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news