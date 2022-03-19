رئيس وزراء بريطانيا السابق يقود شاحنة مساعدات بنفسه إلى حدود أوكرانيا ! .. فيديو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

نشر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، صورة تظهره وهو يقود شاحنة مساعدات بنفسه إلى حدود بولندا مع أوكرانيا.

وعلق كاميرون على الصورة التي نشرها أمس الجمعة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أنا الآن أقود السيارة إلى بولندا مع اثنين من زملائي من تشيبي لاردر لتسليمها إلى الصليب الأحمر".

وأضاف حسب "روسيا اليوم" "ستكون رحلة طويلة، لكنني سأطلعكم على التطورات على طول الطريق".

 

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