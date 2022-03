رئيس وزراء بريطانيا السابق يقود شاحنة مساعدات بنفسه إلى حدود أوكرانيا ! .. فيديو

نشر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، صورة تظهره وهو يقود شاحنة مساعدات بنفسه إلى حدود بولندا مع أوكرانيا.

وعلق كاميرون على الصورة التي نشرها أمس الجمعة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أنا الآن أقود السيارة إلى بولندا مع اثنين من زملائي من تشيبي لاردر لتسليمها إلى الصليب الأحمر".

وأضاف حسب "روسيا اليوم" "ستكون رحلة طويلة، لكنني سأطلعكم على التطورات على طول الطريق".

The generosity of the community in West Oxfordshire - and of the British people more generally - has been typically phenomenal, stepping up to help our neighbours in their hour of need. 🇬🇧🇺🇦