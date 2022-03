جدل بين البيت الأبيض وصحافي.. أسلحة دفاعية أم هجومية؟ (فيديو)

دخلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في جدال مع صحافي بسبب نوعية الأسلحة، التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

وكانت ساكي تعقد مؤتمرا صحفيا مع مراسلي البيت الأبيض، ثم شرع الصحافي جون ديكر في طرح سؤاله بالقول: "نشرتم لائحة تضم كل الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.. من بين هذه الأسلحة نجد: 100 قاذفة قنابل يدوية و5000 بندقية و1000 مسدس و400 رشاش.. هل تقولين إن هذه الأسلحة ليست هجومية؟"

وحسب "سكاي نيوز عربية"، تجنبت ساكي الرد المباشر على السؤال، قائلة: "إنها أسلحة تساعد الشعب الأوكراني على محاربة الغزو من قبل دولة أجنبية".

وعاد ديكر ليقول: "يمكن استخدامها (الأسلحة) بشكل عدواني، أليس كذلك؟"، ثم حاولت ساكي أن تقاطعه، لكن الصحافي أردف قائلا: "الجواب هو نعم.. على الرغم من أنك لا تريدين التصريح بذلك".

وكان جواب المسؤولة في البيت الأبيض: "بادئ ذي بدء، نحن نقدم مجموعة من الأسلحة إلى أوكرانيا.. هناك فرق بين الطائرة والطائرات والأنظمة العسكرية الضخمة - أعتقد أن أي شخص يدرك ذلك".

وتابعت: "ما نتحدث عنه، هو إعطاء البنادق والمسدسات للعديد من المزارعين والأشخاص الذين يعيشون في الريف للدفاع عن أنفسهم. أعتقد أن هناك فرقا يدركه معظم الناس.. شكرا لكم جميعا ويومكم سعيد".

‘The answer is yes, although you don’t want to say it’ — This reporter got into it with Jen Psaki on what the U.S. considers offensive vs. defensive weapons supplied to Ukraine. Watch the back and forth 👀 pic.twitter.com/udlJSUDxo3