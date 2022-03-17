الأمم المتحدة تمدّد مهمة بعثتها في أفغانستان لمدة عام في ظل حكم طالبان

المصدر: الأمم المتحدة - أ ف ب

صادق #مجلس_الأمن_الدولي الخميس على قرار يقضي بتمديد البعثة السياسية للأمم المتحدة لمدة سنة في أفغانستان في ظلّ حكم حركة طالبان التي لم يتمّ الاعتراف بنظامها بعد على الساحة الدولية.

وينصّ القرار الذي لا يتضمّن كلمة "طالبان"، على تمديد مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان "مانوا" لمدة عام، معتبرًا أن هذا الأمر "أساسي" لإرساء السلام في البلاد.

وحصل القرار على 14 صوتًا وامتنعت روسيا وحدها عن التصويت.

ويشمل القرار أنشطة للبعثة في المجالات الإنسانية والسياسية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والصحافيين.

وقالت السفيرة النروجية لدى الأمم المتحدة منى جول التي صاغت بلادها القرار، لوكالة فرانس برس، "هذه المهمة الجديدة لمانوا أساسية ليس فقط للاستجابة للأزمة الإنسانية والاقتصادية فورًا، إنما أيضًا لتحقيق هدفنا الأساسي وهو إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان".

وأضافت "يرسل المجلس رسالة واضحة مع هذه المهمة الجديدة: لدى مانوا دور حاسم تلعبه في الترويج للسلام والاستقرار في أفغانستان ولدعم الشعب الأفغاني في وقت يواجه تحديات وانعدام استقرار غير مسبوق".

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