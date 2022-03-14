إيران تعلن إحباط عملية لـ"الموساد" ضد منشأة فوردو النووية.. وتنتقم بـ"الهاكرز"

المصدر: إعداد: سمير سعيد

قالت سائل إعلام إيرانية ، مساء الإثنين ، أن الموساد حاول مهاجمة موقع فوردو الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في إيران .

لم تكن هناك طريقة لتأكيد التقرير بشكل مستقل، وتزعم طهران مرارًا وتكرارًا أنها ألقت القبض على خلايا الموساد في حين أنها في الواقع تقوم فقط باعتقال عناصر المعارضة المحلية.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية ، فقد أفاد بيان صادر عن وحدة استخبارات الحرس الثوري الإيراني أنه تم إلقاء القبض على فريق من الموساد كان يسعى لتنفيذ عمل تخريبي في فوردو.

علاوة على ذلك ، ذكرت تقارير أن موظفًا حصل على نقود وجهاز كمبيوتر محمول لتخريب الموقع، لكن الحرس الثوري الإيراني قبض عليه واعتقله.

موقع فوردو هو ثاني أهم موقع من حيث حجم أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بعد منشأة نطنز.

وموقع فوردو مهم أيضًا لأن المخابرات الإسرائيلية والخبراء النوويين يعتقدون أنه كان من المفترض سابقًا أن يكون المكان الذي ستنفذ فيه إيران المراحل النهائية من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90٪ كسلاح ولأنه من الصعب الهجوم من الجو، لكونها موجودة تحت الجبل.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية في وقت متأخر من يوم الاثنين تعرض عدد كبير من المواقع الحكومية للقصف وربما لا تزال تتعرض لهجوم إلكتروني ضخم.

وقال وزير الاتصالات يوعاز هندل، إن المسؤولين يعملون بجد لمعالجة الوضع.

وتكهن البعض بأن هذا كان جزءًا من الانتقام الإيراني لمحاولة التخريب المزعومة لفوردو.

كما قالت إيران اعتقالات متعددة في الآونة الأخيرة لمسؤولي الموساد وأن ضرباتها الصاروخية في الجزء الكردي من أربيل من العراق كانت تستهدف مواقع الموساد السرية هناك.

وفقًا لمصادر أجنبية ، نجح الموساد في ضرب ثلاثة مواقع نووية إيرانية في الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 وربما مواقع أخرى ذات صلة بالمجال النووي، وحتى سبتمبر 2021.

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