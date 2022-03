إيلون ماسك يتحدّى بوتين لمواجهته في عراك "رجل لرجل".. ويتلقى الرد من مسؤول روسي

قال رائد الأعمال الأميركي إيلون ماسك إنّه يتحدّى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمواجهته في عراك رجل لرجل، وذلك تعبيراً عن تضامنه مع أوكرانيا في مواجهة التدخّل العسكري الروسي الذي يدخل أيامه العشرين.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر ظهيرة الإثنين:"أنا هنا أتحدى فلاديمير بوتين. لعراك رجل لرجل”، قبل أن يضيف :” الرهانات هي أوكرانيا".

وكتب ماسك اسم فلاديمير بوتين باللغة الروسية، فيما كتب اسم أوكرانيا باللغة الأوكرانية.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна