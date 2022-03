حبست أنفاس ملايين صفقوا لها .. طفلة أوكرانية تغني من تحت الأرض ! فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تناقلت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو لطفلة أوكرانية تغني في أحد الملاجئ بالعاصمة كييف، حاصدا ملايين المشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحازت الطفلة أميليا على استحسان ملايين المتابعين عبر الإنترنت بعد أن انتشر غناؤها "دعها تذهب" "Let it Go" من فيلم ديزني الشهير "فروزن" "Frozen"، بينما كانت عالقة في ملجأ تحت الأرض.

فيما شاركت امرأة زارت الملجأ للمساعدة في تزيينه الأسبوع الماضي الفيديو على فيسبوك، بعد أن أخبرتها أميليا أنها تريد الغناء "على مسرح كبير" وأمام الجمهور.

في حين أوضحت امرأة تدعى مارتا سميكوفا أن عائلتها وأولئك الموجودين في الملجأ بالعاصمة شجعوا أميليا على الغناء، حيث شوهد خلف الطفلة العلم الأوكراني باللونين الأزرق والأصفر وهي تؤدي الأغنية التي أعقبها تصفيق حاد.

وقالت سميكوفا: "وضع الجميع أعمالهم جانبًا واستمعوا إلى غناء الطفلة، مضيفة: "حتى الرجال لم يتمكنوا من كبح البكاء".

وقالت إن الفيديو تم تصويره ومشاركته بإذن من والدة الفتاة، لتنشره لاحقا محطات الأخبار في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة في وقت لاحق.

وعبرت مصورة الفيديو سميكوفا عن سعادتها بانتشاره عالميا، قائلة: "أميليا، حبيبتي..أنت نجمتنا الأوكرانية".

وغردت الممثلة إيدينا مينزل (التي لعبت دور إلسا التي تؤدي الأغنية في فيلم فروزن) بعد أن شاهدت المقطع المؤثر: "نراكم. نحن حقًا نراكم".

ونال الفيديو 15.7 مليون مشاهدة و352 ألف إعجاب و71.6 إعادة تغريد على تويتر فقط.

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الكرملين على الأراضي الروسية في 24 فبراير الماضي، تسبب في فرار الملايين من الأوكرانيين إلى الدول المجاورة واختباء مئات الآلاف في ملاجئ وأنفاق تحت الأرض.

