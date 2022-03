تصرف مفاجئ من رئيس أوكرانيا خلال مؤتمر صحافي يثير تفاعلاً واسعاً (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي يقوم بحمل كرسيه وحده الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وحسب صحيفة المرصد، يظهر في مقطع الفيديو المتداول قيام زيلنسكي بحمل كرسي ووضعه أمام الصحافيين الذين تجمعوا في قاعة قبل مؤتمر صحافي، ومصافحة صحافيين كانوا على مقربة منه.

وتنوعت التعليقات على مقطع الفيديو حيث ذهب مغردون لوصف مقطع الفيديو بأنه يظهر تواضع الرئيس الأوكراني وشجاعته رغم ما تمر به بلاده خلال الغزو الذي تشنه روسيا والذي دخل أسبوعه الثاني.

The man is valiantly leading a country through war AND brings his own chair to a press conference. #Zelensky #UkraineRussianWar pic.twitter.com/htm4iOQ7r6