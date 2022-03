قدموا له الطعام واتصلوا بوالدته.. جندي روسي ينهار من البكاء بسبب تعاطف الأوكرانيين معه بعد أسره (فيديو)

وثق مقطع فيديو، بكاء جندي روسي أسير بعد أن قدم له الأوكرانيون الطعام والشاي واتصلوا بوالدته ليخبروها أنه بخير.

ويظهر في الفيديو الجندي بعد أن استسلم على ما يبدو، محاطًا بعدة أشخاص وسيارات، وهو يحتسي الشاي ويتغذى على المعجنات بينما تحمل امرأة هاتفًا محمولًا في مكالمة فيديو مع والدته حسب صحيفة المرصد.

وقال كريستوفر ميللر ، مراسل بازفيد ، الذي شارك مقطع الفيديو الفيروسي على تويتر: "قارن بين التعاطف هنا ووحشية بوتين".

يمكن سماع شخص خارج الكاميرا يقول باللغة الأوكرانية إن الجنود "لا يعرفون سبب وجودهم هنا" ، وفقًا لصحيفة The US Sun.

وبحسب الصحيفة، فإن الرجل يقول باللغة الأوكرانية: "هؤلاء الشباب ، ليس ذنبهم".

Remarkable video circulating on Telegram. Ukrainians gave a captured Russian soldier food and tea and called his mother to tell her he’s ok. He breaks down in tears. Compare the compassion shown here to Putin’s brutality. pic.twitter.com/KtbHad8XLm