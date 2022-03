شاهد.. القوات الروسية تقصف مستودعات النفط في تشيرنيهيف الأوكرانية (فيديو)

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية اليوم الخميس، اندلاع النيران في مستودع للنفط في مدينة تشيرنيهيف بشمال البلاد بعد تعرضه للقصف خلال غارة جوية روسية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من مدينة تشيرنيهيف، تظهر تصاعد أعمدة من الدخان الأسود الكثيف، مع وجود رجال الإطفاء وعمال الطوارئ في الموقع.

ودخل الغزو الروسي الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، يومه الثامن، وسط استمرار الضغوط الدولية على موسكو لوقف عملياتها.

Oil depot in #Chernihiv on fire after being hit during shelling. pic.twitter.com/OEnSHTsv1q