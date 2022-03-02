روسيا تطرد سفير أميركا وتعلق: وقاحة واشنطن لم تترك لنا خياراً غير طرد دبلوماسييها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها طردت السفير الأميركي لدى موسكو، وأضافت أن الولايات المتحدة لم تترك لموسكو خيارا غير طرد دبلوماسيين أميركيين من روسيا ردا على طرد موظف روسي من أمانة الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء حول إجراء الولايات المتحدة: "لا نية لنا للتسامح مع ذلك ونقول بصراحة أننا سنرد، وقد يكون ردنا هو ضد الحصة الأميركية بالحضور الدبلوماسي في موسكو، والتي لا نزال نحددها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد موظفي بعثتنا في نيويورك".

وتابعت: "قد نطرد دبلوماسيين أميركيين، ومع أنه كان من المحبذ لنا ألا نلجأ إلى هذه الخطوة مجددا إلا أن وقاحة واشنطن ورفضها لأي اتفاق أو عدم قدرتها على ذلك، لم يترك كل هذا لنا ببساطة أي خيار آخر".

وأضافت أن روسيا تدعو الجانب الأميركي في هذا الصدد إلى "التحلي بالعقلانية ووقف التصعيد".

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