الاتحاد الأوروبي: لن ننخرط في تصعيد نووي بسبب روسيا

المصدر: وكالات

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن الاتحاد لن ينخرط في تصعيد بعد أن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب قصوى أمس.

وأضاف بوريل لمحطة الإذاعة الرابعة في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «لن نستمر في هذا التصعيد».

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن أمس الأحد، وضع منظومته للردع النووي في حالة تأهب قصوى، وذلك ردا على إعلان موسكو وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى.

وقال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: «من المهم للغاية، التشديد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بوضع منظومة الردع النووية الروسية في حالة التأهب القصوى».

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «منظومتنا للردع النووي في حالة تأهب قصوى ونحن نشاهد حربا على الحدود الأوروبية».

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