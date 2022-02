اشتعال النيران في مبنى جهاز الأمن الأوكراني بسبب قصف روسي (فيديو)

وثق مقطع فيديو، اشتعال النيران في مبنى جهاز الأمن الأوكراني، نتيجة قصف الجيش الروسي.

وكانت القوات الروسية، قبل ساعات، دمرت أيضًا منظومة الدفاع الجوي بوك التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة تشرنيغوف بالقرب من العاصمة كييف.

⚡️The building of the Security Service of #Ukraine in #Chernigov is on fire. pic.twitter.com/zUzEumPDeY