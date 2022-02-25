اشتعال النيران في مبنى جهاز الأمن الأوكراني بسبب قصف روسي (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

وثق مقطع فيديو، اشتعال النيران في مبنى جهاز الأمن الأوكراني، نتيجة قصف الجيش الروسي.

وكانت القوات الروسية، قبل ساعات، دمرت أيضًا منظومة الدفاع الجوي بوك التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة تشرنيغوف بالقرب من العاصمة كييف.

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