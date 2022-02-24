أوكرانيا وروسيا .. تطورات الأزمة في سطور

المصدر: رويترز

فيما يلي أهم التطورات في الأزمة الأوكرانية الآن:

* روسيا غزت أوكرانيا برا وبحرا وجوا اليوم الخميس في أكبر هجوم من دولة على أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

* الصواريخ انهالت على مدن أوكرانية وفر السكان بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدفه هو نزع سلاح أوكرانيا

* نشوب معارك بين قوات أوكرانية وروسية على طول أغلب حدود البلاد مع إعلان كييف رصد قوات غزو تتدفق عليها من روسيا وروسيا البيضاء وإنزال على ساحليها على البحر الأسود وبحر آزوف.

* حلف شمال الأطلسي وضع أكثر من مئة مقاتلة على أهبة الاستعداد. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن الحلف يعزز قواته في منطقته الشرقية لكن ليس لديه قوات داخل أوكرانيا ولا يعتزم إرسال قوات إليها.

* الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حث المواطنين المستعدين للدفاع عن بلدهم على التقدم للمشاركة في ذلك ووعد بتوفير أسلحة لكل من يريدها.

* الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي بنظرائه من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الخميس لتحديد الإجراءات الإضافية التي ستتخذ ضد روسيا بعد ما وصفه بأنه شن حرب "مع سبق الإصرار والترصد".

* المفوضية الأوروبية قالت إن عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ستستهدف الاقتصاد الروسي وتوجه له ضربة قاسية وتقوض قاعدته الصناعية.

* متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تقول إن بلادها سترد على العقوبات بإجراءات مماثلة.

* دول في أوروبا تبدأ الاستعداد لاستقبال الفارين من أوكرانيا.

* شعور بالتحدي يخيم على العاصمة الأوكرانية كييف على الرغم من أن صوت إطلاق النار وصافرات الإنذار والانفجارات دوى في المدينة في بعض الأحيان وحاول البعض مغادرتها.

* أوكرانيا أغلقت موانئها التجارية.

* الأسهم الأوروبية تهوي والروبل الروسي يصل لأدنى مستوياته على الإطلاق.

* مصدر يقول إن اليويفا سينقل مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبرج.

اقتباسات

* بوتين "لقد قررت تنفيذ عملية عسكرية خاصة... هدفها هو حماية الناس الذي تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية... على مدار السنوات الثماني الماضية... ولهذا فسوف نعمل جاهدين من أجل نزع سلاح أوكرانيا .

* زيلينسكي "روسيا بدأت طريق الشر لكن أوكرانيا ستدافع عن نفسها ولن تسلم حريتها".

* ستولتنبرج "روسيا تستخدم القوة لمحاولة إعادة كتابة التاريخ... ليس لدينا خطط لإرسال قوات من حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا. ما نفعله هو تحرك دفاعي".

* بايدن في بيان "الولايات المتحدة وحلفاؤنا سيفرضون عقوبات قاسية".

أحداث منتظرة

* الرئيس الأمريكي بايدن سيلتقي بنظرائه في دول مجموعة السبع.

* قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض عقوبات أخرى على روسيا في اجتماع طارئ.

* حلف شمال الأطلسي سيعقد قمة طارئة الجمعة.

* مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيناقش استصدار قرار يدين الغزو.

* صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يعقدون ما قد يكون اجتماع أزمة.

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