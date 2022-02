أوكرانيا تعلن عن أسر جنديين روسيين من اللواء 93 ( شاهد)

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، عن أسر جنديين روسيين من اللواء 93، وذلك مع بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلقت وزارة الدفاع الأوكرانية، على صور نشرتها عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة:"جنود من اللواء الآلي 93 محتلين روسيين، كانا من فوج يامبول الآلي 423 ، الوحدة العسكرية رقم 91701".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن عن "عملية عسكرية" داخل الأراضي الأوكرانية محذرا من تدخل أي أجنبي بالرد الفوري.

Soldiers of the 93rd Mechanized Brigade captured two Russian occupiers, they were from 423rd Yampol Motorized Rifle Regiment, military unit 91701. pic.twitter.com/UJzypYXWmm