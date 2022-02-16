السعودية تدرس تطبيق نظام 4 أيام عمل في الاسبوع

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي أن المملكة تدرس حالياً تقليل أيام العمل بالأسبوع إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة.

وأوضح الراجحي، خلال مؤتمر صحافي، أن الهدف من نظام العمل الجديد أن تكون المملكة جاذبة للمستثمر ولسوق الوظائف.

وقال الراجحي أثناء المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي: "نظام العمل نظام يدرس الآن والهدف من هذا النظام هو أن تكون المملكة العربية السعودية جاذبة للمستثمرين" .

وزير الموارد البشرية السعودي: ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 ايام إجازة أو 4 أيام ونص مقابل يومين ونص يوم إجازة في الإسبوع لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وخلق فرص عمل



تصريح رائع وجميل♥️🇸🇦 pic.twitter.com/r4AAxGlWcF — خالد بن ثاني (@k_b_th) February 16, 2022

وأضاف : اليوم كما يهمنا عدد تحديد ساعات وأيام العمل يهمنا أن يكون السوق جاذبًا للمستثمرين ويخلق وظائف.

وتابع : "فنحن اليوم حريصون على أن يكون النظام الجديد يكون جاذب للوظائف ولخلق الوظائف وبالتالي خلق فرص أكثر تساعد على توظيف أبنائنا.

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