نيويورك..انفجار شاحنة وقود يستسبب بخسائر كبير.. "فيديو"

تسببت شاحنة وقود تحمل كمية هائلة من وقود السيارات في انفجار هائل بجزيرة تابعة لولاية نيويورك الأمريكية.

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الانفجار وقع بسبب اصطدام الشاحنة بأحد المباني في جزيرة لونغ آيلاند بولاية نيويورك.

وتسبب الحادث بخسائر كبيرة وإصابة السائق و3 من رجال الإطفاء الذين أسرعوا إلى موقع الانفجار.

ولفتت الشبكة إلى أن الشاحنة كانت تحمل 9 آلاف و200 غالون من الوقود (نحو 35 ألف لتر من البنزين).

وتسبب الانفجار الذي وقع في أحد الطرق بتعطيل حركة المرور على مدى ساعات بسبب ألسنة اللهب التي اندلعت نتيجة احتراق الوقود.

BLAZING: A truck carrying thousands of gallons of gas overturned in Long island, causing a huge blaze. The driver escaped the wreck and is being evaluated at a local hospital. https://t.co/kPqklImvHL pic.twitter.com/mO2vQIx8Fp