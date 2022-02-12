القوات اليمنية تواصل عملية تطهير حرض وتقدم على الطريق بين حجة وصعدة

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم:

شهدت جبهات مديرية حرض الجنوبية والغربية أعنف المعارك فجر اليوم، بين قوات «ألوية اليمن السعيد» مسنودة بقوات المنطقة العسكرية الخامسة من جهة، وميليشيات الحوثي الإرهابية من جهة أخرى، في إطار عملية اقتحام مركز مدينة حرض المتحصن فيها عناصر وقيادات وخبراء حوثيين وأجانب.

وأكدت مصادر ميدانية، استمرار تقدم القوات تجاه مركز المدينة، رغم الخنادق والأنفاق والقناصة والألغام المنتشرة بشكل كبير في أحياء المدينة، حيث تم قتل وإصابة أعداد كبيرة من العناصر المحاصرة الرافضة للاستسلام بينهم عدد من القناصة.

وكانت معارك الأيام العشرة الماضية في حرض وصعدة، خلفت أكثر من 600 قتيلا حوثيا ومئات المصابين وعدد من الأسرى، فيما تم تدمير أكثر من 22 آلية قتالية حوثية بينها دبابات وراجمات صواريخ كاتيوشا وعربات نقل مسلحين وعتاد وذخائر، وفقا للمصادر، مشيرة إلى استمرار إرسال تعزيزات حوثية رغم المحارق التي تعرضت لها التعزيزات السابقة.

وأوضحت المصادر، إن مشرف وقائد جبهة حرض الحوثي يحيى محمد المراني، المكنى «أبو يزيد» لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه في جبهة حرض، فيما تم إبادة مجاميع مكونة من 16 نسقا حوثيا حاولت فك الحصار عن عناصرها في مركز المدينة.

وكانت القوات اليمنية مسنودة بمقاتلات التحالف، تمكن من تحرير أولى قرى مديرية مستبأ المجاورة لمديرية حرض وفقا لمصادر ميدانية، مؤكدة السيطرة على قرية الحمراء التابعة لمستبأ، وفرضت سيطرة نارية على عدد من التباب في القرية.

وفي صعدة، واصلت قوات «ألوية اليمن السعيد» المشاركة في عملية تحرير المحافظة التي تم إطلاقها مؤخرا، تقدمها في محاور مديريات باقم، وكتاب، والملاحيط في الظاهر، وتمكنت، اليوم، من قطع الطريق الرابط بين صعدة وحرض بمحافظة حجة، في جبهة الملاحيط بمديرية الظاهر، وتقدمت باتجاه مفرق المرازيق.

وفي ذات المحور، واصلت القوات الخاصة تقدمها باتجاه عقبة مران، بين مديريتي حيدان والظاهر، مع استمرار المعارك العنيفة ضد الميليشيات الحوثية التي أرسلت تعزيزات من ثلاث محافظات إلى مران للدفاع عنها باعتبارها مسقط راس زعيمها عبدالملك الحوثي.

وأكدت مصادر ميدانية، اشتراك مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف في المعارك الدائرة في جبهات صعدة، في تطور نوعي يسهل كثيرا على القوات التقدم في مسرح العمليات القتالية، حيث دكت مواقع ودمرت آليات حوثية في منطقة الوجرة بمديرية كتاف.

وفي محور باقم، واصلت القوات اليمنية بمساندة مروحيات التحالف، تأمين المواقع والتباب المحررة في المديرية، ومنها تباب أبوعلي، ومنطقة أبواب الحديد، مع استمرار التصدي لمحاولات الميليشيات استعادتها، حيث تم إفشال محاولات تسلل حوثية عدة خلال الـ 24 الماضية، وكبدتها خسائر كبيرة.

وفي صنعاء، لقي عدد من قيادات الحوثي البارزين مصرعهم وأصيب آخرين، بغارات التحالف العربي التي طالت اجتماعا لهم في الأكاديمية العسكرية بشارع المطار فجر اليوم السبت، وفقا لمصادر مطلعة، مؤكدة استهداف الاجتماع بأربع غارات متتالية ما أدى لمصرع وإصابة عدد من قادة الحوثيين.

ووفقا للمصادر فقد هرعت سيارات الإسعاف وعربات الميليشيات إلى المنطقة ونقلت جثث ومصابي القادة إلى مستشفى المتوكل، ومستشفى الشرطة، ومستشفى 48 العسكري، وفرضت طوقا أمنيا على المشافي، ما يؤكد أن القيادات من الصف الأول للجماعة.

وكانت مقاتلات التحالف شنت سلسلة من الغارات على مواقع وأهداف حوثية مشروعة في صنعاء ومناطق أخرى، شملت مدرسة الحرس، وقاعدة الديلمي والأكاديمية العسكرية شمال صنعاء، ومنطقة الصباحة غربا، وجربان في سنحان جنوبا.

ووفقا لمصادر محلية، فإن الغارات دمرت غرفة عمليات، ومنصة إطلاق صواريخ باليستية في بني مطر، غرب صنعاء.

وكان التحالف العربي، أعلن في ساعة متأخرة من مساء امس، بدء تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء استجابة للتهديدات، ودعا المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وفي عمران شمال صنعاء، دمرت مقاتلات التحالف صاروخين باليستيين في منطقة الاشمور، بعد نقلهم من حوش جامعة عمران، في عملية وصفت بالنوعية والدقيقة، تؤكد مدى عملية الاختراق في صفوف الميليشيات من قبل التحالف العربي.

وفي مأرب، تواصلت عمليات التحرير في الجبهة الشمالية الغربية، والجبهة الجنوبية لمدينة مأرب، تمت فيها تأمين مواقع في وادي الجفرة الذي يمر عبر مديريتي مدغل ومجزر، باتجاه مفرق الجوف والجدعان شمال غرب، كما تواصلت المعارك بين الجانبين في صحراء المحور الرميلي في الجبهة الجنوبية.

مصادر ميدانية، أكدت إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه مواقع القوات والقبائل في حريب والجوبة.

من جانبها أكد ناقط الجيش اليمني العميد عبده مجلي، استكمال السيطرة على مفترق الطرق الهامة الرابطة بين مديرية حريب ومديرية العبدية، وتم تحرير منطقتي الجفرة وآل أبو غانم في مديرية العبدية، وكذا تحرير كامل منطقة الفليحة، ومواقع هامة وحاكمة في مناطق العمود ولظاة والبور في مديرية الجوبة، جنوب مأرب.

من جهة أخرى، واصلت مقاتلات التحالف شن غاراتها الجوية المساندة للقوات اليمنية، طالت مواقع وأهداف وتحصينات وآليات قتالية لميليشيات الحوثي في مديريات مدغل والجوبة وصرواح بمأرب، وباقم وكتاف ومنبه في صعدة، ومحيط حرض وعبس ومستبأ في حجة.

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