الكويت.. 13 حالة انتحار في يناير الماضي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أطلقت رابطة الاجتماعيين امس الاثنين مبادرة (حياتك عزيزة) للحد من ظاهرة «قتل النفس»، التي لوحظ انتشارها في البلاد، لاسيما خلال جائحة (كورونا).

وأكد رئيس الرابطة عبدالله الرضوان على هامش انطلاق المبادرة ضرورة التوعية المجتمعية للحد من هذه الظاهرة، مبينا أن المبادرة تأتي بعدما شوهد ازدياد بحالات الانتحار، التي تعد ظاهرة دخيلة على المجتمع الكويتي.

وأوضح أن الدوافع التي تؤدي إلى تزايد حالات الانتحار ترتبط بالاضطرابات النفسية والعزلة الاجتماعية وضعف الوازع الديني، إضافة إلى إدمان المخدرات وخطر الألعاب الإلكترونية.

وكشفت مصادر أمنية لصحيفة "القبس" عن تسجيل الأجهزة المختصة 315 حالة انتحار منذ بداية يناير 2019 وحتى نهاية يناير 2022، ما يعكس القفزة الهائلة في اعداد المنتحرين داخل البلاد منذ بداية جائحة كورونا، الأمر الذي يدل أيضاً على ارتباط الجائحة وآثارها النفسية والاقتصادية بارتفاع حالات الانتحار، خصوصاً عند أبناء الجاليات الآسيوية.

وقالت المصادر لـ القبس: إن الأجهزة الأمنية سجلت 13 حالة انتحار خلال شهر يناير الماضي من العام الجارى، مؤكدة أن معدلات الانتحار في البلاد ارتفعت حوالي %50 خلال العامين الماضيين.

وأضافت المصادر أن غالبية حالات الانتحار لأبناء الجاليات الآسيوية، لافتة إلى تسجيل 4 محاولات فشل أصحابها في إنهاء حياتهم، وسجلت بحقهم قضايا «شروع في الانتحار» خلال يناير الماضي.

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