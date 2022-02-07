أردوغان "يعمل من البيت".. واسرائيل تتمنى له الشفاء العاجل !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تحدث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وتمنى له الشفاء العاجل، وذلك بعد أن أعلن أردوغان إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا.

وذكر مكتب الرئيس الإسرائيلي أن أردوغان شكر هرتسوج على اهتمامه بصحته، وناقش الرئيسان مسألة عقد اجتماع محتمل بينهما قريبا.

وكان أردوغان أعلن السبت عبر تويتر أنه أصيب وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أردوغان أن لديه أعراضا خفيفة، وأنه سيواصل أداء عمله من البيت.

وكتب أردوغان عبر موقع تويتر: "الحمد لله، نجتاز المرض الذي علمنا أنه عدوى أوميكرون. سنواصل عملنا من المنزل. ونطلب منكم الدعاء".

وكتبت أمينة أردوغان في تغريدة منفصلة: "سنتغلب على هذا المرض معا إن شاء الله".

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