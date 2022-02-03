اليمن.. احتدام المعارك في جبهات مأرب وتحرير "المشبك" غرب تعز

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

احتدمت المعارك في جبهات محافظة مأرب، بين قوات الجيش اليمني والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي في جميع جبهات القتال، فيما فرضت قوات الجيش والمقاومة غرب تعز، سيطرة نارية على الطريق الرابط بين المحافظة والساحل الغربي، مع استمرار انتهاكات الحوثيين في مناطق متفرقة.

وأكدت مصادر ميدانية في مأرب، احتدام المعارك بين الجانبين في الجبهتين الجنوبية، والشمالية الغربية للمحافظة، خلفت أكثر من 150 قتيلا حوثياً، وتمكنت خلالها القوات الحكومية مسنودة بالقبائل، من اطباق الحصار على معسكر "أم ريش" في المحور الرمي الجنوبي بعد تقدمها وسيطرتها على ثلاث تباب مطلة مباشرة على المعسكر الذي يفصلها عن الالتحام بالقوات القادمة من شبوة في جبهة ملعاء.

وأوضحت المصادر، بان التقدمات الأخيرة في العروق الرملية، بين الفليحة والعمود والأعيرف، جاءت بإسناد مباشر وكبير من مقاتلات التحالف العربي التي شنت سلسلة من الغارات المركزة والدقيقة على مواقع وآليات حوثية في مناطق متفرقة مخلفة قتلى وجرحى، ودمار في آليات الحوثيين.

وكانت الميليشيات حاولت استهداف مدينة مأرب بصاروخ باليستي، لكنه انفجر عقب اطلاقه من منطقة خولان جنوب شرق صنعاء، ما تسبب بمصرع واصابة عدد من الحوثيين، كما فشلت الميليشيات في إطلاق صاروخ باليستي آخر من محيط مطار صنعاء انفجر عقب اطلاقه متسببا بخسائر كبيرة في صفوف الحوثيين، ومحدثا دمار هائل في المنطقة.

وكانت مقاتلات التحالف العربي، استهدفت مواقع حوثية في صنعاء، بينها مخزن أسلحة تضم صواريخ باليستية في قاعدة الصمع العسكرية بمديرية أرحب شمال صنعاء والمطلة مباشرة على مطار صنعاء، واستهدفت معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة بمديرية بني مطر غرب صنعاء، كما استهدفت معسكر النهدين في محيط دار الرئاسة جنوب العاصمة.

واستهدفت مقاتلات التحالف موقعاً للحوثيين يضم آليات قتالية في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، ودكت مواقع للحوثيين في مديريتي عبس، وحرض، بمحافظة حجة ما خلف 20 قتيلاً حوثياً، بينهم خبراء صواريخ أجانب، كما طالت الغارات مواقع حوثية في منطقتي المهاشمة واليتمة، بمحافظة الجوف.

كما استهدفت، بست غارات مواقع وتعزيزات قتالية حوثية في مديرية مدغل شمال غرب مأرب، ودمرت آليات قتالية حوثية بمديرية الجوبة، واستهدفت تعزيزات للحوثيين في عقبة القنذع في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وفي تعز، أكدت مصادر ميدانية، فرض السيطرة النارية على أجزاء كبيرة من الطريق الرابط بين تعز والحديدة، غرب المحافظة، بعد السيطرة على منطقة "المشبك السفلي"، المطلة مباشرة على منطقة الصراهم والرمادة في مديرية جبل حبشي، مشيرة إلى ان الطريق أحد اهم خطوط الامداد للحوثيين في جبهات غرب تعز بالكامل.

وكانت معارك الساعات القليلة الماضية، في جبهات غرب تعز خلفت أكثر من 16 قتيلاً حوثيا بينهم القيادي الحوثي محمد حسان فوزان، وأحمد فرحان، وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما تم تدمير 4 آليات قتالية بينها عربة مدرعة.

وفي صعدة، تجددت المواجهات بين الجيش والميليشيات في جبهة آل ثابت بمديرية قطابر، تمكنت خلالها القوات الحكومية من إفشال محاولة تسلل حوثية نحو مواقعها في المنطقة، وكبدتها خسائر كبيرة.

وفي صنعاء، تزايدت حالة الفرض لدعوات الحوثي حشد مزيد من المقاتلين، حيث أكدت مصادر محلية قيام سكان منطقة حزيز جنوب العاصمة، بطرد مشرف الحوثي المدعو "أبو بدر"، بعد الاعتداء عليه، من المنطقة، بعد رفضهم دعوته لحشد مزيد من المقاتلين لتعويض خسائر جماعته في الجبهات.

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