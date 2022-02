فجر نفسه وقتل أفراد عائلته بينهم نساء وأطفال.. تفاصيل مقتل القرشي زعيم داعش (فيديو)

كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، الخميس، أن زعيم تنظيم "داعش" المدعو "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي" قتل إثر تفجيره لنفسه أثناء عملية نفّذتها قوات أميركية خاصة في سورية، ليل الأربعاء إلى الخميس.

وأفاد المصدر أنه "في بداية العملية، فجّر الهدف الإرهابي قنبلة قتلته وأفراد عائلته وبينهم نساء وأطفال".

وفي وقت سابق من الخميس، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن المدعو "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي" قتل في أعقاب عملية أميركية في شمال غرب سورية.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، أقتلعنا من ساحة المعركة أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، زعيم داعش" ثم تابع "لقد عاد جميع الأميركيين بسلام من العملية".

الهجوم الأميركي، الذي أوقع الزعيم الإرهابي، نفذته طائرات الهليكوبتر الحربية وطائرات ريبر بدون طيار مسلحة، وطائرات هجومية، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة إن الهجوم الذي بدأ ليل الأربعاء، يشبه الغارة التي نفذتها القوات الأميركية في أكتوبر 2019 والتي قتل فيها أبو بكر البغدادي، الزعيم السابق لتنظيم "داعش".

ونفذ الهجوم، نحو عشرين من قوات الكوماندوز الأميركية، وفق المصدر نفسه.

واستهدفت الغارة مبنى من الحجر مكون من ثلاثة طوابق محاط بأشجار الزيتون.

Footage shows the location of the air landing operation of the American forces after midnight in #Atma town, north of rural #Idlib. Our team continues the search operations and secures the area to protect the civilians.#WhiteHelmets pic.twitter.com/kbYvGlewib