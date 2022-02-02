اليمن.. الميليشيات الحوثية تشيع 1055 من قتلاها بينهم قيادات ميدانية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شيعت الميليشيات الحوثية 1055 من قتلاها بينهم قيادات ميدانية بارزة سقطوا في جبهات مأرب وشبوة والجوف، فيما حررت قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودين بمقاتلات التحالف العربي، العديد من المواقع في جبهة "الجدعان" بمديرية مدغل، واستعادة منطقة "محزم ماس" وتباب عدة بمحيط معسكر ماس الاستراتيجي.

وتفصيلاً، شيعت الميليشيات 1055 من قتلاها بينهم قيادات ميدانية بارزة سقطوا في جبهات مأرب وشبوة والجوف، خلال شهر يناير الماضي، بينهم 785 يحملون رتبا عسكرية عليا، منهم ثلاثة برتبة لواء و16 برتبة عميد، و70 برتبة عقيد، فيما تم دفن أكثر من 1100 قتيلا بشكل جماعي دون معرفة أسمائهم، حيث اخفت عن أسرهم مصرعهم.

في صنعاء أيضاً، ايضا كشفت مصادر محلية عن رفض عدد من عقال الحارات داخل العاصمة، لدعوات الحوثيين بحشد مزيد من المقاتلين، وهي المرة الأولى التي يتم فيها رفض مطالب الميليشيات داخل العاصمة، مشيرة إلى ان عقال الحارات طالبوا بالكشف عن مصير أبنائهم الذين تم ارسالهم سابقا إلى الجبهات.

يأتي ذلك متزامنا مع اشتداد الصراع بين عناصر الحوثي المنتمين لمحافظة صعدة، وآخرين من صنعاء، على خلفية تزايد التكهنات بمصرع عبدالملك الحوثي زعيم الميليشيات، خاصة وان إعلام الحوثي بث أمس خبراً حول استقبال عبدالملك الحوثي، وفداً قبلياً عبر شبكة تلفزيونية تم قطع كلمتها بعد ذكره التحية مباشرة، ما زاد من فرضية مصرعه في أوساط عناصر الجماعة.

وذكرت مصادر ميدانية في مأرب، أن قوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل، تمكنت من إحداث اختراق نوعي في جبهات الميليشيات الحوثية في محيط معسكر ماس بمديرية مدغل، والذي بات تحت نيران القوات الحكومية، فيما تقترب من قطع طريق الامداد بين مفرق الجوف في مدغل وجبهة الكسارة بصرواح.

وخلفت معارك الجبهة الشمالية الغربية لمأرب عشرات القتلى الحوثيين بينهم قائدة ميدانيين.

من جانبها، دمرت مقاتلات التحالف العربي عربات وآليات قتالية حوثية بينها راجمات صواريخ كاتيوشا وحاملات مسالحين ومؤن، فضلا عن دك تحصينات ومواقع مستحدثة في مديريتي مدغل ورغوان، كما واصلت استهداف مواقع الحوثيين في مديريتي الجوبة وصرواح جنوب وغرب مأرب.

وذكرت مصادر ميدانية، ان مقاتلات التحالف دمرت مقاتلات التحالف مخزن أسلحة، وعربات قتالية للحوثيين في معسكر "أم ريش" التي تستميت الميليشيات للدفاع عنه، حيث تقترب القوات والقبائل منه بشكل كبير، وفقا لمصادر ميدانية، مؤكدة بمصرع العشرات من الحوثيين في نيران القوات التي طالت المعسكر خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي تعز، أكد قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي لـ"الامارات اليوم"، اقتراب قوات الجيش والمقاومة المسنودين بمقاتلات التحالف من منطقة "الرمادة" على الخط الرابط بين تعز والحديدة، بعد تمكنها من تحرير مناطق عدة في جبهة شرف العنين في بلاد الوافي بمديرية جبل حبشي.

وأشار إلى ان الجبهات بين مقبنة وجبل حبشي غرب تعز، تشهد تقدمات نوعية منذ أيام بمساندة مقاتلات التحالف التي تواصل شن غاراتها النوعية والمركزة على مواقع وآليات الحوثيين في مناطق متفرقة غرب تعز، والتي ساهمت في تميكن القوات والمقاومة للتقدم نحو مناطق عدة.

وكانت قوات الجيش والمقاومة باسناد من مقاتلات التحالف، تمكنت من تحرير "الصفراء والزبيرية، والقاعدة، والمشبك الغربي"، في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي، وتقدمت نحو منطقة "المشبك الشرقي"، المطلة مباشرة على منطقتي "الرمادة، وهجدة" على الطريق بين تعز والحديدة.

كما تمكنت من تحرير "قرية الاحقوف ، ومنطقة الحجر، والمشبك الشمالي"، وكلها مناطق مطلة على منطقة وجبل الصراهم، احد معاقل الحوثيين غرب تعز.

وأشار الخليدي إلى ان المعارك في جبهات غرب تعز، تجري عبر محورين، الأول، في جبهة العنين جبل حبشي ويتجه نحو الخط الرابط بين تعز والحديدة، والثاني في مديرية مقبنة ويتجه نحو منطقة "العيار" كي يتم الالتحام مع القوات المشتركة في الكدحة.

وفي حجة، دمرت مقاتلات التحالف مركزي قيادة وسيطرة للميليشيات في مديرية حرض، كما دمرت آليات قتالية بينها عربة مدرعة في منطقة بني حسن بمديرية عبس.

وفي الجوف، دمرت مقاتلات التحالف مخزن أسلحة للحوثيين في محيط معسكر اللبنات شرق مدينة الحزم، يضم صواريخ باليستية تم نقلها من عمران وصنعاء، كما استهدفت مواقع وآليات قتالية حوثية في مديريتي الغيل وخب والشعف.

وفي الحديدة، أسقطت دفاعات القوات المشتركة، طائرتين مسيرتين، أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه مديريتي حيس والجراحي، حيث تم تدميرهما بالجو.

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