محمد بن زايد يستقبل رئيس دولة إسرائيل

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة, رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتسوغ الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة .. ترافقه حرمه السيدة الأولى ميشال هرتسوغ.

وجرت للرئيس الضيف ــ لدى وصوله قصر الوطن ـ مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. الرئيس الاسرائيلي إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة الضيف واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته.

وقد كان في الاستقبال..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي خلدون خليفة المبارك ورئيس دائرة التعليم والمعرفة عضو المجلس التنفيذي سارة عوض عيسى مسلم ورئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي محمد خليفة المبارك وسفير الدولة لدى إسرائيل محمد الخاجة.

فيما يرافق الرئيس إسحاق هرتسوغ وفد يضم عدداً من كبار المسؤولين في إسرائيل وسعادة أمير هايكر، سفير إسرائيل لدى الدولة.

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