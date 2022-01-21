أفغانستان.. تهديد موظفات بإطلاق النار "إذا لم يضعن النقاب"

المصدر: كابول - أ ف ب

هددت الشرطة الدينية في حركة طالبان النساء العاملات في منظمات غير حكومية في ولاية بشمال غرب أفغانستان، بإطلاق النار عليهن إذا لم يرتدين النقاب.

وقال موظفان في منظمة غير حكومية في ولاية بادغيس الريفية لوكالة فرانس برس إن الفرع المحلي لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التقى مجموعات إغاثة الأحد.

وقال أحدهم طالبا عدم نشر اسمه لدواع أمنية "أبلغونا ... أنه إذا جاءت الموظفات إلى المكتب غير مرتديات النقاب، سيطلقون النار عليهن".

كما يتعين أن يرافقهن إلى العمل محرم، كما أضاف.

وأكد مصدر في منظمة أخرى تلك التحذيرات.

وقال لفرانس برس "قالوا أيضا إنهم سيأتون إلى كل مكتب من دون سابق إنذار للتأكد من تطبيق القواعد".

ولم تذكر مذكرة أرسلت إلى منظمات غير حكومية ، التهديد بإطلاق النار، غير أنها أمرت النساء بتغطية كل الجسم.

والنساء في أفغانستان يضعن عموما الحجاب فيما النقاب، الذي كان إلزاميا خلال فترة الحكم الأولى لطالبان بين 1996 و2001، ترتديه النساء على نطاق واسع وبشكل خاص خارج العاصمة كابول.

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