الشرطة الكندية تعثر على 4 جثث متجمدة على الحدود مع الولايات المتحدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عثرت الشرطة الكندية على أربعة جثث متجمدة لأشخاص، بينهم طفل، على الحدود مع الولايات المتحدة، حسبما ذكرته السلطات في مقاطعة مانيتوبا.

وبحسب بيان السلطات: "عثرت الشرطة في مقاطعة مانيتوبا الكندية في 19 يناير على أربعة أشخاص متجمدين، بينهم طفل، على الحدود مع الولايات المتحدة.و تم العثور على جميع الجثث على بعد حوالي 12 مترا من الحدود الأمريكية".

وأوضح البيان أن الشرطة عثرت في البداية على ثلاث جثث على الحدود، تعود لرجل وامرأة وطفل. وبعد مرور بعض الوقت، تم العثور على جثة صبي في مكان قريب.

ووفقا للبيانات الأولية، مات الأشخاص الأربعة بسبب انخفاض حرارة أجسادهم، إذ انخفضت درجة الحرارة في مانيتوبا إلى 23 درجة تحت الصفر.

وناشد رئيس شرطة مانيتوبا ، جين ماكلاتشي، السكان بعدم التنقل في ظل هذه الأجواء الباردة، وقال:"أريد أن أناشد أي شخص يفكر في عبور الحدود في مانيتوبا، متجها جنوبا أو شمالا، ألا يفعل ذلك. لا تستمع إلى أي شخص يخبرك أنه يمكنه إيصالك إلى وجهتك بأمان وسلام. هذا ليس صحيحا".

وفي وقت لاحق تناقلت وسائل الإعلام أن مكتب المدعي العام اتهم أحد سكان فلوريدا بتهريب البشر.

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