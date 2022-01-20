قوات الشرعية اليمنية تحضر لعملية عسكرية واسعة ضد مليشيات الحوثي

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم:

كشفت مصادر عسكرية يمنية لـ"الإمارات اليوم"، عن وجود ترتيبات وتحضيرات كبيرة، وعلى أعلى مستوى لقيادة القوات المشتركة في اليمن، لإطلاق عملية عسكرية واسعة في ثمان مناطق جديدة، ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية، من اجل الوصول إلى العاصمة صنعاء لتحريرها.

وأفادت المصادر بان تلك التحضيرات والترتيبات تأتي في إطار "عملية حرية اليمن السعيد" التي أطلقتها قوات التحالف العربي مؤخرا، مشيرة إلى أنها سوف تغير المعادلة العسكرية على الأرض، والتي بدأتها القوات المشاركة في تحرير شبوة، مطلع العام الجاري.

وأوضحت المصادر، أن غارات التحالف العربي المكثفة على مواقع وأهداف وترسانة الحوثيين القتالية في صنعاء وغيرها، فضلا عن العمليات الأخيرة في شبوة وجنوب مأرب، أصابت الميليشيات بمقتل، وفضحت تضليلهم أمام القبائل "بانهم يتقدمون بالجبهات وانهم يشكلون قوة لا تهزم"، واليوم باتت القبائل تعرف كذبهم، وبدأت ترفض أي دعوات حوثية لحشد مزيد من المقاتلين.

وأشارت إلى أن الميليشيات الإرهابية تعيش حالة انكسار وهزيمة كبيرة في جميع المجالات، والناتجة عن صدمة شبوة، وما سيتم خلال الفترة المقبلة سينهي وجود وسيطرة الميليشيات في جميع المناطق بما فيها العاصمة صنعاء.

ووفقا لتلك المصادر، سوف يتم استكمال جميع الأهداف والخطط المرسومة، التي بدأت في شبوة وجنوب مأرب، وقريبا في جبهات أخرى ستشكل للحوثيين صدمة وستكون بداية النهاية لانقلاب الحوثي، خاصة وان الخطط المرسومة، تشمل عملية تحرير صنعاء حيث تم تقسيمها إلى قطاعات ومحاور وجبهات، وحددت المناطق التي سيتم التقدم نحو العاصمة عبرها، ودور القبائل في تلك العملية.

ميدانيا، تواصلت المعارك في المحور الرملي جنوب مأرب، أفشلت خلالها قوات الجيش اليمني والقبائل بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف هجوما لميليشيات الحوثي هو الثاني خلال 24 ساعة باتجاه الحليفة وقرون البور والردهة، وتم تكبيد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى.

من جانبها قصفت مقاتلات التحالف تجمعات حوثية وآلياتها في مواقع متفرقة جنوب مأرب، مخلفة تدميرا في الآليات وقتلى في صفوف الحوثيين.

وكان التحالف اعلن انه نفذ 21 استهدافا ضد ميليشيات الحوثي، في مأرب ما أدى لتدمير أربعة آليات، وقتلت اكثر من 60 حوثيا.

وفي الجوف، واصلت قوات الجيش والقبائل عملياتها ضد الميليشيات في المحور الشمالي للمحافظة تركزت في منطقة اليتمة وجبهة الأجاشر، تم فيها تدمير آليات حوثية في مواقع متفرقة وادت لسقوط قتلى وجرحى حوثيين.

وفي العاصمة صنعاء، دمرت مقاتلات التحالف أهدافا وآليات ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء، حيث دمرت كمية كبيرة من الأسلحة تضم صواريخ ومسيرات تابعة لميليشيات الحوثي تم تخزينها في هناجر مكتب النظافة والتحسين في جولة عصر بشارع الستين في العاصمة صنعاء.

كما استهدفت مخازن أسلحة في محيط مطار صنعاء وقاعدة الديلمي بثلاث غارات، ودمرت شحنة أسلحة حوثية في الجبل الأسود بعصر، تم نقلها من ملعب مدينة الثورة.

وكان التحالف أعلن التحالف فجر الخميس، أنه بدأ تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدد من المحافظات اليمنية، مشيرا إلى أن القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين ليسوا بمنأى عن التعامل، وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

وأضاف أن هذه العملية الأخيرة تأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.

وطالت الغارات معسكر القوات البحرية في مدينة الحديدة حيث تم تدمير مخزن أسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري وفقا للتحالف العربي.

وفي صعدة، حققت قوات الجيش اليمني بمساندة مقاتلات التحالف تقدمات جديدة في مديرية الصفراء تم فيها السيطرة على مواقع جديدة في جبهة النقعة، بعد شنها هجوما من محورين تجاه منطقتي عار ومربع الحماد، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

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