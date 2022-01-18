حمد بن عيسى يؤكد دعم البحرين لكل ما تتخذه الإمارات من اجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوت المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة .. أعرب خلاله عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي في مناطق ومنشآت مدنية على أراضي دولة الإمارات والذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين ويتنافي مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وأكد جلالته خلال الاتصال وقوف البحرين إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها ودعمها وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال الإرهابية حفاظاً على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.. وقال جلالته " إن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين وأمن المنطقة".

وأعرب جلالته عن خالص تعازيه بضحايا هذا الاعتداء الآثم وتمنياته الشفاء العاجل لجميع للمصابين .. سائلاً الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه ويديم عليهما الأمن والأمان والرخاء.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها والتي تؤكد ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة ومتميزة متمنياً للمملكة وشعبها العزيز دوام نعم الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

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