مقتل محتجز الرهائن في كنيس تكساس.. وإطلاق سراحهم جميعاً

المصدر: وكالات

اعلنت الشرطة الأميركية مقتل منفّذ عمليّة احتجاز الرهائن في كنيس بولاية تكساس.

كما اعلن حاكم ولاية تكساس جريج أبوت إن جميع الأشخاص الذين احتجزوا رهائن أمس السبت في كنيس يهودي في كوليفيل بولاية تكساس قد أُطلق سراحهم جميعا دون أن يصاب أحدهم بأذى.

وأضاف أبوت على تويتر بعد أكثر من عشر ساعات من احتجاز أربعة أشخاص رهائن في الكنيس الذي يطلق عليه اسم بيت إسرائيل «تمت الاستجابة للدعوات. جميع الرهائن على قيد الحياة وسالمين». وكان مسلح قد احتجز رهائن في كنيس "بيث إسرائيل" في كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية يوم السبت، وفقا لتغريدات شرطة كوليفيل و"بي إن أو نيوز".

وذكرت شرطة كوليفيل أن فرق SWAT وصلت إلى المكان، وأنه تم إجلاء جميع السكان في المنطقة المجاورة، ودعت لتجنب المنطقة.

وأفادت وسائل الإعلام أن المسلح اقتحم الكنيس خلال بث مباشر، حيث سمع وهو يقول "سأموت".

وكان البيت الأبيض قد أكد أن الرئيس جو بايدن يتابع آخر التطورات في الكنيس.

وكان المسلح قد دخل خلال صلاة السبت، حيث يتسع الكنيس لأكثر من 1600 مصل.

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