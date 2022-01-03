القبض على سعودي بحوزته أكثر من 40 ألف قرصا مخدرا

المصدر: واس

ألقت قوات الأمن السعودية القبض على رجل سعودي الجنسية بحوزته أكثر من 40 ألف قرص إمفيتامين مخدر.

وصرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات،لوكالة الانباء السعودية الرسمية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطن بحوزته 41000 قرص إمفيتامين مخدر بمحافظة الوجه.

وأفاد بأن المادة المخدرة كانت مخبأة بطريقة سرية في مركبة الموقوف. وأشار إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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