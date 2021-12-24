ولاية هندية تحارب «الهداية القسرية».. السجن لمن يساعد الناس في تغيير ديانتهم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقرَ المجلس التشريعي الإقليمي في ولاية كارناتاكا جنوبي الهند مشروع قانون يجرَم ما تصفه الحكومة بأنه تحويل للناس بطريقة غير قانونية من الدين الذي يعتنقونه إلى ديانة أخرى.

وينص القانون الذي نشرته «بي بي سي»، على تطبيق عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات لمن تثبت إدانته بتحويل الناس إلى ديانات أخرى عن طريق الاحتيال أو الإغراء أو الزواج، أو مايعرف بـ«الهداية القسرية».

وقال حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم في الولاية، إن تحويل شخص ما من دين إلى آخر هو أمر لا يتعارض مع أيَ دين.

ووصف النقاد التشريع الجديد بأنه شديد القسوة وأنه يستهدف الأقليات الدينية، وخاصة الطائفة المسيحية، لأنه سيمنعها من إقناع الأشخاص باعتناق المسيحية من خلال التبشير.

ويشتعل جدل حاد في الهند بسبب حملة يقوم بها قوميون هندوس تهدف إلى مايصفونه بـ«إعادة» المسيحيين والمسلمين إلى الديانة الهندوسية.

وتستمر المنظمات المرتبطة بحزب رئيس الوزراء القومي الهندوسي، ناريندرا مودي، في المضي قدما في هذه الحملة، في الوقت الذي يلتزم فيه مودي الصمت.

وتشهد الهند جدلا بشأن هذا الموضوع منذ عام 2014، وهو العام الذي شكَل فيه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحكومة في نيودلهي، وقد أشارت وسائل إعلام هندية إلى أن جماعات هندوسية أقامت منذ ذلك الحين عددا من مراسم تحويل بعض المسيحيين والمسلمين إلى الديانة الهندوسية.

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