الإكوادور.. لقاح «كورونا» إلزامي من سن خمس سنوات

المصدر: كيتو-أ ف ب

باتت الإكوادور أول دولة في العالم تفرض لقاح كوفيد على الأطفال والبالغين على حد سواء، وذلك بعد وصول متحورة أوميكرون الى هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن «التلقيح ضد كوفيد-19 في الإكوادور الزامي». وأوضحت الوزارة أن «التلقيح الإلزامي ينطبق على الاشخاص من سن الخامسة فما فوق».

وتلقى نحو 69 % من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17,7 مليون نسمة جرعتين من لقاح كوفيد حتى الآن، فيما تلقى 900 ألف جرعة معززة ثالثة. وبات الآن كل شخص ابتداءً من سن الخامسة مؤهل لأخذ اللقاح.

وسجلت الإكوادور نحو 540 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و33,600 وفاة.

وقالت الوزارة إن الأشخاص الذين لديهم أسباب طبية تمنعهم من الحصول على اللقاح سيُعفون، مضيفة أن القرار يستند الى دستور الإكوادور الذي ينص على أن الدولة تضمن حق مواطنيها في الصحة.

ولمكافحة الزيادة في الإصابات الجديدة بعد اكتشاف أوميكرون للمرة الأولى قبل أسبوع، فرضت الإكوادور على مواطنيها ابراز سجل لقاح لدخول المطاعم ومراكز التسوق.

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