استشهاد فلسطيني في الضفة الغربية

المصدر: رام الله (الضفة الغربية) ■ رويترز

قال مسعفون فلسطينيون إن قوات إسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينياً في سيارة كانت تلاحقها في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أن الجنود أطلقوا النار على فلسطيني أطلق الرصاص عليهم من سيارة.

تأتي الواقعة بعد هجمات عدة نفذها فلسطينيون على إسرائيليين في الأسابيع القليلة الماضية. ويشتكي الفلسطينيون أيضاً من هجمات المستوطنين الإسرائيليين الذين يعتبر المجتمع الدولي إقامتهم في الضفة الغربية غير قانونية.

وزعم الجيش، في بيان، أن الجنود تعرضوا لإطلاق نار من سيارة مارة عندما كانوا يبحثون عن فلسطينيين شوهدوا وهم يقتربون من مستوطنة بساغوت. وتابع الجيش: «ردت القوات بإطلاق النار وأصابت المهاجم»، مضيفاً أنه لم يُصب أيٌّ من الجنود خلال الواقعة.

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