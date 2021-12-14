محمد بن راشد: "في الطريق لقمة الرياض اليوم"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اليوم، إلى الرياض على رأس وفد الدولة المشارك في القمة الخليجية الثانية والأربعين.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في الطريق لقمة الرياض اليوم .. ".

وأكد سموه: "نحن بحاجة لبداية قوية للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون الخليجي .. شعوبنا تتطلع لتكامل اقتصادي وتنموي .. شعوبنا تتطلع لتعاون حقيقي وعميق .. شعوبنا تنتظر من اجتماعاتنا في الرياض نتائج تحول مدننا كلها لرياض من النمو والرفاه والتقدم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news