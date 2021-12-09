الكويت تنضم لـ"دول أوميكرون".. دخلها عن طريق مسافر حصل على جرعتي التطعيم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

انضمت الكويت إلى قائمة "دول أوميكرون"، بإعلان وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون) بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وبينما قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند، إن الإصابة تعود لمسافر أوروبي قدم إلى البلاد من دولة أفريقية سجلت فيها إصابات بـ "أوميكرون"، نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر حكومية أن المصاب وصل إلى البلاد بفحص pcr سلبي، وقد أجري له فحص جديد عند الوصول وجاءت نتيجته سلبية أيضاً، إلا أن الإجراءات المشددة المتخذة بحق القادمين من دول ينتشر فيها المتحور الجديد دفعت إلى إعادة فحصه بعد أيام، حيث جاءت النتيجة الثانية إيجابية.

وطمأنت المصادر بأن المصاب لم يخالط أحداً عقب وصوله، وحالته الصحية مستقرة وأعراض إصابته خفيفة، حيث تم حجره مؤسسيا فورا.

وأضافت أن الوزارة تجري الفحوص الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط المتحورات المنتشرة في البلاد، ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود في مقاومة كورونا ومتحوراته، والنجاح في القضاء على الجائحة، بالتزامن مع تكثيف الإجراءات الوقائية عبر المنافذ للحيلولة دون دخول أي إصابات من الخارج.

كما كشف مصدر مطلع في مطار الكويت الدولي، أن سلطات المطار كثفت إجراءاتها الصحية تجاه جميع القادمين إلى البلاد، قائلاً: "لا مناص من التأكيد على كل الاشتراطات الصحية لهم".

وشدد المصدر على أن الأجهزة العاملة في المطار على تواصل دائم مع السلطات الصحية، قائلا: "لم ترد حتى مساء أمس أية تعليمات جديدة بهذا الشأن".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند: "إن المصاب كان قد حصل على جرعتين من لقاح كوفيد 19 المعتمد في وقت سابق، مؤكدا أنه يخضع للحجر الصحي (المؤسسي) منذ وصوله وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية".

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