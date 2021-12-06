إفشال هجوم حوثي في مأرب.. وتدمير أهداف للميليشيات في صنعاء

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

أكدت مصادر ميدانية في محافظة مأرب اليمنية، هزيمة ميليشيات الحوثي في الجبهة الجنوبية للمدينة، حيث تم التصدي لأكبر هجوم شنته الميليشيات من عدة محاور استمر ليومين، مع تجدد المواجهات في جبهة العلم بالجوف، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية مواقع تضم ورش ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في صنعاء، وواصلت القوات المشتركة تقدمها في جنوب الحديدة وغرب تعز.

وذكرت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش اليمني والقبائل بمساندة مقاتلات التحالف، أفشلت أكبر وأوسع هجوم شنته ميليشيات الحوثي على مدينة مأرب من عدة محاور، استمر 12 ساعة، وأوضحت المصادر أن الميليشيات خسرت مجاميع وآليات قتالية في الهجوم، وتم حصر 27 آلية مدمرة في الصحراء الواقعة بين جبال البلق والتباب السود جنوب المدينة، بينها عربة صواريخ كاتيوشا، كان لمقاتلات التحالف النصيب الكبير في تدميرها.

إلى ذلك تواصلت المعارك في جبهات جنوب وغرب مأرب، وتم نصب كمائن محكمة للحوثيين وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة، وأكدت المصادر دحر الميليشيات من منطقة "روضة جهم" فيما تواصلت المواجهات بمناطق أخرى.

وفي الجوف، تجددت المواجهات في جبهة العلم، شرق المحافظة، حيث تحاول الميليشيات فتح جبهة جديدة تجاه مدينة مأرب بعد الهزيمة التي منيت بها في جبهات وادي ذنة، واستمرار فشلها في اقتحام المدينة خلال الأشهر الماضية من الجهتين الجنوبية والغربية.

وفي صنعاء، أكدت مصادر محلية وقوع انفجارات ضخمة في مواقع حوثية شمال المدينة، عقب استهدافها من قبل مقاتلات التحالف بسلسلة من الغارات المركزة والدقيقة، مشيرة إلى استهداف مخازن أسلحة وورش للمسيرات والصواريخ.

وفي الحديدة، أكدت مصادر في القوات اليمنية المشتركة أن القوات تقدمت نحو مفرق الطرق بين محافظات إب وذمار والحديدة، فيما فشلت الميليشيات في إطلاق صاروخ باليستي من منطقة بين مدينة القاعدة التابعة لمحافظة إب، والجند بتعز، تجاه مواقع القوات المشتركة في الساحل الغربي، حيث انفجر عقب إطلاقه بدقائق، وفقاً لمصادر محلية أكدت أن الانفجار خلف قتلى وجرحى في صفوف عناصر الحوثي.

وفي تعز، واصلت القوات المشتركة توغلها في مديرية مقبنة غرب المحافظة من الجهة الجنوبية لمديرية حيس، بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف التي شنت ثلاث غارات مركزة على مواقع وآليات حوثية في المديرية، محققة إصابات مباشرة، ومخلفة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وأفادت مصادر ميدانية، بتمكن القوات المشتركة من تحرير مناطق في عزلة شمير وجبال البراشا، بينها "جبل قبنة، والشعور"، والتباب المطلة على الطريق الرابط بين المضروبة والمخيشيب.

من جهة أخرى، أقدمت الميليشيات على تفجير ثلاثة منازل في نجد المرقب شرق منطقة "الشقب" بمديرية صبر الموادم، على خلفية اتهامهم بمساندة الشرعية، ليرتفع عدد المنازل التي فجرتها الميليشيات بالمنطقة إلى 23 منزلاً، كما داهمت الميليشيات العديد من القرى والمنازل في عزلة الحيمة شرق تعز، واشتبكت مع الأهالي ما خلف مقتل المدني محمد نعمان سيف، وذلك بعد أشهر من حملة مماثلة نفذتها الميليشيات ضد أبناء العزلة خلفت قتلى وجرحى وشردت العديد من الأسر بعد تدمير منازلها من قبل عناصر الحوثي.

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