موديرنا تتوقع إعداد لقاح ضد سلالة أوميكرون في أوائل 2022

المصدر: لندن - د ب أ

قال كبير مسؤولي الشؤون الطبية في شركة موديرنا الأمريكية للأدوية، بول بيرتون، إنه في حالة تغلب المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" على اللقاحات الحالية، فمن المحتمل إعداد لقاح معدل لمكافحة هذه السلالة بحلول أوائل العام الجديد 2022.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيرتون قوله اليوم الأحد في برنامج "أندرو مار شو" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "يجب أن نعرف مدى قدرة اللقاح الحالي على توفير الحماية في الأسبوعين المقبلين، إذا كان علينا صنع لقاح جديد تماما، أعتقد أن هذا لن يكون متاحا بالفعل بكميات كبيرة قبل أوائل عام 2022 ... الشيء الرائع في لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) والتي تنتجها موديرنا، هو أنه يمكننا التحرك بسرعة كبيرة".

واستدعت شركة التكنولوجيا الحيوية التي تتخذ من كامبريدج بولاية ماساتشوستس مقرا لها "مئات" من الموظفين في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي، بعد أنباء عن انتشار سلالة أوميكرون.

وقال بورتون إنه ينبغي أن تظل الحماية موجودة، اعتمادا على المدة التي تم فيها تطعيم الشخص، وأفضل نصيحة في الوقت الحالي هي أخذ أحد لقاحات كورونا الحالية.

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