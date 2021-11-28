إنقاذ أميركي لإيرانيين تقطّعت بهما السبل 8 أيام في مياه الخليج

المصدر: المنامة - أ ف ب

أعلنت البحرية الأميركية في بيان الأحد أنّها أنقذت بحارين إيرانيين تقطعت بهما السبل على متن سفينة صيد لثمانية أيام، في منطقة غالبا ما تشهد مواجهات بين القوتين البحريتين التابعتين للبلدين.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان "أنقذت سفينة تابعة للبحرية الأميركية اثنين من البحارة الإيرانيين (السبت) من سفينة صيد بعدما ظلّت في المياه لمدة ثمانية أيام" في مياه الخليج.

وأضافت أنّ "سفينة الشحن تشارلز درو وصلت إلى مكان الحادث ومعها طعام وماء ورعاية طبية بعد ست ساعات من نداء استغاثة في الصباح من قبل البحارة".

وتابعت أن الرجلين نُقلا إلى سفينة تابعة لخفر السواحل العماني بالقرب من العاصمة مسقط، وأن "البحارين كانا بصحة ومعنويات جيدة".

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