أوروبا تقر استخدام لقاح فايزر للأطفال من العمر 5 أعوام فأكثر

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت الهيئة الناظمة الأوروبية للأدوية الخميس الموافقة على إعطاء لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ما يهمد الطريق أمام بدء تطعيم هذه الفئة في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة الأوروبية في بيان إن مجموعة خبراء "أوصت بالموافقة على توسيع نطاق استخدام لقاح فايزر ضد كوفيد-19 ليشمل إعطاءه للأطفال بين 5 و11 عاما".

وهذا اللقاح، مجاز للمراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 بلدا.

وخارج أوروبا، أعطيت الموافقة على إعطاء لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما في حفنة من البلدان من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا.

وأوضحت الهيئة الناظمة الأوروبية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما سيحصلون على ثلث الجرعة المستخدمة للأكبر سنا، على جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع.

وأضافت أن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 90.7 % في تجربة شملت ألفي طفل من هذه الفئة العمرية.

وخلصت الهيئة الناظمة الأوروبية إلى أن فوائد لقاح فايزر لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما تفوق أخطاره خصوصا لدى أولئك الذين يعانون أمراض تزيد من خطر الإصابة بشكل حاد من كوفيد-19"،

وفق بيان لها.

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